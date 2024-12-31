Muğla’da yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Cami Mahallesi’nde bulunan bir evde çıkan yangında, 80 yaşındaki Saliha Çakıcı hayatını kaybetti, eşi 78 yaşındaki Ömer Çakıcı ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.