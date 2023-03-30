Murat Kurum açıkladı: 8 ilde hasar tespit tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu. Bakan Kurum konuşmasında, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından çne çıkanlar şu şekilde:

- Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda.

- Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık.

- Her depremde, afette milletimize ne söz verdiysek sözlerimizi tutma anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışmalarımızı yapıyoruz.