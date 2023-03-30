Murat Kurum açıkladı: 8 ilde hasar tespit tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu. Bakan Kurum konuşmasında, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu. Bakan Kurum konuşmasında, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından çne çıkanlar şu şekilde:
- Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda.
- Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık.
- Her depremde, afette milletimize ne söz verdiysek sözlerimizi tutma anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışmalarımızı yapıyoruz.
- Yeniden canlandıracak yenicen ayağa kaldıracak anlayışla çalışmalarımızı yapacağımızı ifade ediyor, bununla birlikte tüm Hatay’ımıza vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Kaynak: TRT HaberTuzla'da 20 bin konut sahiplerini buldu Kahramanmaraş'ta deprem Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı Malatya'da deprem