Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki evlat nöbetinde

 Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki evlat nöbetinde
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Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere, oğlunun 8 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Oğlundan hiç haber alamadığını belirten Özcan, "Oğlum sağ mı ölü mü onu bile bilmiyorum. Oğlumu terör örgütü PKK'dan istiyorum. Benim çocuğum nerede? Milletin çocuklarını götürüyorlar, aileleri perişan ediyorlar. Allah onları kahretsin. Yeter artık. Oğlum, gel teslim ol." dedi.

Baba Mahmut Yılmaz ise "Oğlum dön, bunun sonu yok. Sizi kandırıyorlar. Türkiye hepimize yeter. Türkiye şefkat elini herkese uzatır. Türkiye kimseyle düşman değil. Teslim olan gençlere çok iyi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

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