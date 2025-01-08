Gürcistan'daki iktidar partisi: "Gürcü halkı, ülkenin Ukraynalaştırılmasına izin vermeyecek"

Gürcü Hayali Partisi Siyasi Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler ve batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara tepki gösterildi.

Açıklamada, ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından Gürcü yetkililerin yaptırımlar listesine alınmasının Batı'daki "derin devlet" ve "küresel savaş partisi" tarafından verilen kararlar olduğu ileri sürüldü.

Bu tür güçlerin Gürcistan'ı bir savaşa sürüklemek istediği iddia edilen açıklamada, Ukrayna'da savaş devam ederken Gürcistan'da da bir cephe açılmasını isteyen güçler olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ukrayna'da 'birinci cephe' varken, Gürcistan'da 'ikinci cephenin olmasına yönelik ilgi her zaman olacak. Bu, 'küresel savaş partisinin' emriyle ve 'derin devlet' eliyle belirli devletlerin Gürcü siyasetçilere ve yetkililere uyguladığı yaptırımlarla bağlantılıdır." denildi.

Tiflis hükümetinin, Gürcistan'ın savaşa çekilmesi tehlikesini önlediği belirtilen açıklamada, "Sonuçta, hiç kimse Gürcü halkını yaptırımlarla korkutamaz. Çünkü toplum, hiçbir yaptırımın ülkenin yok edilmesi ile karşılaştırılmayacağını iyi biliyor. Bu yüzden hiç kimse Gürcistan hükümetini herhangi bir yaptırım pahasına ülkeyi yıkıcı bir savaşa feda etmeye zorlayamaz. Gürcü halkı, herhangi bir yaptırım pahasına Gürcistan'ın Ukraynalaştırılmasına izin vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gürcistan'ın barış içinde onurlu şekilde AB üyesi olması gerektiğine işaret edilerek, "Avrupa Birliği'nin 2030'a kadar, Gürcistan'ın AB'ye katılımı için uygun koşulları yaratacak olan gayriresmi oligarşi etki ve derin devlet sorununu tamamen aşacağını umuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Gürcistan'daki gelişmeler

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 28 Kasım 2024'te, AB'yı şantaj yapmakla suçlayarak ülkesinin birliğe katılım müzakerelerinin başlatılmasını 4 yıllığına askıya aldıklarını duyurmuştu.

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Hükümetin AB ile ilgili kararına karşı gösteriler 41 gündür sürüyor.