Muş'ta feci trafik kazası! Yaralılar var

Muş'un Korkut ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Karakale Karakolu mevkisi oldu.

AFAD'dan kazaya ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde Ferhat Çelik yönetimdeki 16 BIU 133 plakalı otomobil ile Mehmet Nasif Yavuz hakimiyetindeki 01 NR 101 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çaprı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan iki otomobildeki 5 kişi, Muş ve Korkut’taki hastanelere kaldırıldı.