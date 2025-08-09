Mustafa Sandal’dan kötü haber: Raporunu paylaştı
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bugün Bursa’da gerçekleşmesi planlanan konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sandal, doktor raporunu da hayranlarıyla paylaştı.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde olan Sandal, yoğun konser temposunun ardından rutin doktor kontrolüne girdiğini belirtti. Doktorunun önerisi üzerine “1 hafta ses istirahati” raporu aldığını söyleyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Canım Bursa’m… Yoğun performans gösterdiğimiz ve arka arkaya gerçekleşen konserlerin ardından yapılan rutin doktor kontrolü sonucunda, diğer konserleri riske atmamak adına doktorum 1 hafta ses istirahati önerdi ve rapor düzenledi. Maalesef 9 Ağustos’ta sizlerle olamayacağım."