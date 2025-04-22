Mustafa Türkel'den 1 mayıs mesajı: Bu yıl alanlara çıkmak bir zorunluluk

Ulusal Kanal’a konuşan Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, bu yılki 1 Mayıs’ın, Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu süreçte daha da büyük anlam taşıdığını söyledi:

“Çalışanlarımız, ülkenin içinde bulunduğu süreci en yakından yaşayan kesim. Asgari ücretteki yetersizlik, ücretler üzerindeki ekonomik baskılar ve satın alma gücünün düşmesi artık hayatın olağan akışı haline geldi. Bu durumdan en fazla etkilenen kesim, emeğiyle geçinen insanlar.”

“Yargı bağımsızlığı, demokrasi ve cumhuriyetin temel değerleri tehdit altındayken; bu 1 Mayıs, sadece ekonomik taleplerin değil, aynı zamanda bu değerlerin de savunulacağı bir gün olacak. Çalışanları bu konularda daha duyarlı olmaya ve alanlarda olmaya davet ediyoruz. Bu, Türkiye’nin yaşamsal bir meselesi.”

“Krizin sebeplerini doğru teşhis etmemiz gerekiyor. Ne işçi, ne çiftçi, ne de esnaf bu krizin nedeni. Asıl sorun, siyasi iktidara duyulan güvensizlik ve bu güvensizliğin ekonomi üzerindeki etkileridir. Ekonomik krizin başlıca nedeni, mevcut siyasi iktidarın izlediği politikalardır.”

“Bu düzeni değiştirmek için emekçilerle, yoksullarla, işsizlerle, köylülerle birlikte demokrasiye dayalı, adaletli bir sistemi yeniden inşa etmeliyiz. Bunun için 1 Mayıs’ta alanlarda olmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz.”