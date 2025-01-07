Muş’tan Ankara’ya hayat mücadelesi: Kalbi delik bebek ambulans uçakla sevk edildi

Muş'ta doğan ve kalbinde delik tespit edilen bir günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muş’tan Ankara’ya hayat mücadelesi: Kalbi delik bebek ambulans uçakla sevk edildi
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Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebek, yapılan rutin kontrollerde kalbinin delik olduğu ve akciğer atardamarının kapalı olduğu tespit edildi. Durumun ciddi olduğunu belirleyen doktorlar, bebeğin tedavisinin yapılabilmesi için Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçti. Ambulans helikopterle Van'a gönderilen bebek, buradan ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek tedavi için gerekli hastaneye ulaştırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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