Muş’tan Ankara’ya hayat mücadelesi: Kalbi delik bebek ambulans uçakla sevk edildi

Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebek, yapılan rutin kontrollerde kalbinin delik olduğu ve akciğer atardamarının kapalı olduğu tespit edildi. Durumun ciddi olduğunu belirleyen doktorlar, bebeğin tedavisinin yapılabilmesi için Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçti. Ambulans helikopterle Van'a gönderilen bebek, buradan ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek tedavi için gerekli hastaneye ulaştırıldı.