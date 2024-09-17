Naci Görür o bölgeyi uyardı: 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, risklerin büyüklüğüne dikkat çekerek, Yedisu Fayı'na işaret etti ve Tunceli-Pülümür bölgesinde büyük bir sarsıntının yaklaştığını belirtti. Ayrıca, olası İstanbul depremi ile ilgili olarak da konuşan Görür, kentin deprem hazırlıklarının yetersiz olduğunu belirtti.

Adana ve Çevresinde Deprem Tehlikesi

TGRT Haber’e verdiği röportajda Adana bölgesine dikkat çeken Görür, şunları kaydetti: "Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fay hatlarının kırılmasının ardından açığa çıkan enerjinin bir kısmı, henüz kırılmamış bölgelere aktarılır. Bu durum, kırılmayan alanların risk altında olduğunu gösterir. Adana havzası, Doğu Anadolu Fayı’nın doğrudan devam ettiği bir bölgedir. Bingöl Karlıova’dan başlayıp, Elazığ ve Malatya üzerinden Maraş’a ulaşan bu hat, Maraş’tan sonra Adana havzasına doğru ilerler. Enerji transferiyle bölgede bazı depremlerin yaşanmasını bekliyoruz ve bu depremlerden bazıları Malatya fay hattında da gerçekleşebilir."

Görür, Adana havzasında beklenen depremin İskenderun taraflarına doğru olabileceğini belirtirken, Adıyaman’dan Hakkari’ye kadar olan bölgedeki Cilo Dağları’nda bir bindirme zonu olduğunu ve bu bölgenin de deprem sonrası gerilim biriktirmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

7 Büyüklüğünde Deprem Riski

Pülümür’de meydana gelen son depreme değinen Görür, esas büyük depremin henüz yaşanmadığını belirtti. "Bingöl Karlıova ile Erzincan arasında yer alan Yedisu Fayı en son 1784’te 7 büyüklüğünde bir deprem üretmiş ve o zamandan beri yeniden kırılmamıştır. Bu nedenle Tunceli-Pülümür bölgesinde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu beklenen depremler 6 ila 7 büyüklüğünde olacak, daha küçük sarsıntıları bu kapsamda değerlendirmiyoruz. Gerçek tehdit, 6-7 aralığında olan depremlerdir" dedi.

"İstanbul Depreme Hazır Değil"

İstanbul'un deprem hazırlıklarıyla ilgili olarak Naci Görür, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremin ciddiyetine dikkat çekti. Görür, "Marmara'da bu deprem gerçekleşecek. Bunun nedeni, Marmara Denizi’nin altında 160 km uzunluğunda aktif bir fay hattının bulunmasıdır. Bu fayın büyük kısmı en son 1766 yılında deprem üretmiş, o zamandan bu yana hareketsizdir. Bu durumda, yaklaşık 250 yılda bir deprem üreten bu fayın süresi dolmuş durumda" dedi.

Görür ayrıca, "Marmara Denizi'nin doğusunda 1999’da, batısında ise 1912’de deprem oldu. Ancak bu iki noktanın ortasında, denizin içindeki fay hattında 1766’dan beri bir sarsıntı yaşanmadı. Dolayısıyla burada da bir deprem bekliyoruz. Üçüncü bir neden ise, 99 depremleri Marmara’nın altına stres transfer etti. Bu da olası depremi daha erkene çekti" diyerek, İstanbul'un depreme maalesef hazır olmadığını söyledi.