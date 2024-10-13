Narin cinayetinde yürek burkan gelişme

Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan minik Narin’in ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

CNN TÜRK’te yer alan habere göre, Narin cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. Haberde, jandarmaların incelemek üzere aldığı halıların yıkanmamış olduğu bilgisine yer verilirken telefon sinyalleriyle ilgili de gelişme olduğu belirtildi.

HALILARDA DNA BULGUSU ARANIYOR

Jandarma, evdeki halıları 27 Ağustos’ta incelemek için aldı. Alınan halıların evde katlandığı ve yıkandığına dair bir bulgu olmadığı bilgisi yer aldı. Evdeki geri kalan eşyaların bu arama ve el konulmadan sonra yıkandığı ortaya çıktı.

Ekipler, ayrıca Narin Güran’ın ölümüyle bağlantılı DNA bulgusunu halılarda da arıyor. N.B. verdiği son ifadesinde Narin Güran’ın cesedini evden aldığını söylemişti.

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‘NARİN 3 DAKİKA ÖLDÜRÜLDÜ’

Telefon sinyalleriyle ilgili incelemede bir alan daraltma sistemi uygulandı. Telefon sinyalleri, olayı çözmeye yönelik önemli ayrıntıları bulunduruyor.

Sonuçlara göre, amca Salim Güran ile itirafçı N.B.’nin yan yana geldikleri saat dilimi tespit edildi. Narin en son 15:18'de görülmüştü. Amca ile N.B.’nin ise 15:21'de bir araya geldiği ortaya çıktı. Buna göre, cinayetin 3 dakika işlendiği düşünülüyor.

CİNAYET GÜNÜ TELEFONDA GÖRÜŞMEMİŞLER

Amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran’ın cinayet günü telefon görüşmesi yapmadığı da ortaya çıktı. Annenin amcanın cep telefonunu 30 Temmuz’da çaldırdığı ve bu telefon çaldırmadan sonra Salim Güran’ın geri aradığı tespit edildi.

Cinayetten 21 gün önce yapılan bu görüşmeyi savcılığın da Yüksel Güran’a sorduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada savcılık Yüksel Güran, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Salim ile hiçbir zaman ben konuşmadım. Kimse benim telefonum ile Salim’le konuşmamıştır. Bahsetmiş olduğunuz aramayı hatırladığım kadarıyla Saliha’yı aramaya çalışırken yan yana olması sebebiyle Salim’i aramamdan kaynaklanmaktadır. Ben yanlışlıkla aradıktan sonra Salim de beni arayarak ‘Azize Azize’ dedi. Bende kendisine ‘abi yanlış aramışım’ dedim ve kapattım.”

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden N.B., Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerin özel hücrelerde kaldığı öğrenilirken tutukluluk hallerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Narin’in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan kemikler, yapılan incelemenin ardından Narin’in mezarına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.