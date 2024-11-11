Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledilmesinin ardından görülen davada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin’in cesedini taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi. Olayın üzerine baba Arif Güran çarpıcı açıklamalarda bulunurken, amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran sosyal medyadan Nevzat Bahtiyar hakkında tehdit mesajları yayınladı.

BABA ARİF GÜRAN NEVZAT BAHTİYAR'I İŞARET ETTİ

Güran CNN Türk'e yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi kızım bulunmadan önce biz artık gölgemizden de şüphelenmeye başlamıştık. Zaten bu çelişkiler, bu çelişkili konuşmalar, bu tür şeyler de bundan dolayı çıktı.

"Burada kaçırıldı söylemlerinden sonra Nevzat Bahtiyar bir anda ortaya çıktı. Tabi burada Nevzat Bahtiyar bizimle aramaya katıldı, her akşam yanıma geliyordu, camide yanımda oturuyordu, beraber namaz kılıyorduk. Benim kendi kafamda, beynimde insanların empati yapması lazım biraz.

"Bu insandan şüphelenilme sebebi, bu insan gelip yanımda oturuyor, bu insan ne cesaretle geliyor? Sen bir insanın kızını götürüyorsun, gömüyorsun. Benim beynimde, kalbimde başka bir şeydir, ama bu şu an adli soruşturmada, mahkemede olduğu için bir şey söylemiyorum. Ben nasıl ondan şüphelenmeyeyim?"

'NEVZAT HARİÇ HERKES AĞLADI'

Başka bir açıklamasında Nevzat Bahtiyar'ın mahkeme salonundaki davranışlarına dikkat çeken baba Güran şunları söyledi:

"Nevzat Bahtiyar robot gibiydi. Nevzat hariç herkes ağladı. Benim kızımı Nevzat katletti," diyerek, cinayetten Nevzat’ı sorumlu tuttu. Ayrıca, Bahtiyar’ın verdiği ifadeyi sorgulayan Güran, "Nevzat'ın evinin patikadan uzaklığı 30 metre. Ama iddianamede bu mesafe yok. Nevzat Bahtiyar adeta bir hayalet gibi"

AMCA OĞLUNDAN MERMİLİ TEHDİT MESAJI

Tüm bunlar yaşanırken amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'dan tehdit mesajları geldi. Güran, sosyal medya hesapları üzerinden açıkça Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti. Güran'ın Instagram profilindeki biyografisine "İsteyene istediği kadar sevgi isteyene istemediği kadar mermi benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" yazdı.

Güran bir diğer paylaşımında ise "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi Nevzo kahpesesiiiiii.....!" ifadelerine yer verdi.

'BAHTİYAR AİLESİ KORUMA ALTINA ALINMALI'

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın Bahtiyar'ın yakınlarını korumaya alması gerektiğini, hayati tehlikeleri bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen soruşturma başlatabileceği kaydedildi.