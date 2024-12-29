Narin Güran davasında karar

Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Narin Güran davasında karar
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Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinde karar açıklandı. Anne, ağabey ve amcaya müebbet hapis cezası verildi.

İkinci duruşmanın üçüncü gününde sanıkların ve avukatların son savunmaları alındı. Karar 21.30 sularında açıklandı.

Tutuklu amca Salim Güran'a ağabey Enes Güran'a ve anne Yüksel Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gitmek için evden çıkmış bir daha dönememişti. Küçük kızın cansız bedeni 8 Eylül'de bir dere kenarında bulunmuştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mahkemenin kararını değerlendirdi. Tunç, "Gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Narin Güran diyarbakır
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