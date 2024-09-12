Narin Güran’ın ablası nasıl öldü?

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre, 2009 yılında kayıtların dijital olarak tutulmaması nedeniyle hastane yönetimi belgeleri kağıt formatında iletti.

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran’ın tedavi gördüğü ve hayatını kaybettiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden tüm tetkik ve dosyaları talep etti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2009 yılında 5 yaşında ve bedensel engelli olan Tülin Güran, zatürre (pnömoni) teşhisiyle Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmış ve burada vefat etmişti. İddiaların aksine, hastanenin ölüm raporunda Tülin Güran’ın ölümünde herhangi bir şüpheli durum veya travma bulgusu bulunmadığı kaydedildi.

Tülin Güran'a, ölümünün hastanede gerçekleşmesi nedeniyle otopsi yapılmadığı belirtildi.

Tülin Güran’ın merdivenden düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti, ancak hastane kaynakları, Tülin Güran’ın 2009 yılında yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve iki ağabeyinin de dahil olduğu şüphelilerin, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen özel ekiplerce yapılan çapraz sorgusu sürerken, gözaltına alınan 23 şüpheliden köy imamı jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 22 şüphelinin ifade alma işlemleri devam ediyor.

