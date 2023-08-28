Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan arama 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
Son Güncelleme:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma yapıldı.

NAZİLLİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Sevindikli Mahallesi’nde (M.Z) isimli şüpheli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Ankara'da bir markette yangın çıktıAnkara'da bir markette yangın çıktıYurt
# uyuşturucu # nazilli # aydın # İl Jandarma Komutanlığı
Çok Okunanlar
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
MasterChef Türkiye All Star hakkında bilgiler
MasterChef Türkiye All Star hakkında bilgiler
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri...
Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri...
Öne Çıkanlar Avrupa'dan Yeni Bir Algı Operasyonu! Erdoğan Yine Kötülendi! - Ulusal Kanal Haber Avrupa'dan Yeni Bir Algı Operasyonu! Erdoğan Yine Kötülendi! - Ulusal Kanal Haber İki farklı banka hesabından halka arz alınır mı? İki farklı banka hesabından halka arz alınır mı?