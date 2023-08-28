Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma yapıldı.

NAZİLLİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Sevindikli Mahallesi’nde (M.Z) isimli şüpheli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.