Nemrut'taki boz ayılar aç kaldı! Aç kalan ayılar çöplüklere indi

Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan yetişkin ve yavru ayılar, sürü halinde gezerek insanlardan sonra yiyecek arıyorlar. Genelde tek olarak dolaşan ayılar, son zamanlarda sürüler halinde gezerken, bu sürülere birkaç aylık olan iki yavru ayı da katıldı.

Piknik için bölgeye gelen ziyaretçilerin verdiği yiyeceklerle karınlarını doyuran ayılar, insanlar gittikten sonra da çöp konteynerlerini devirip poşetleri parçaladılar. Sevimli halleriyle Nemrut’un maskotu haline gelen boz ayı kardeşler, Nemrut’un ziyaretçi sayısını da arttırdı.

NEMRUT'TAKİ BOZ AYILAR AÇ KALDI! AÇ KALAN AYILAR ÇÖPLÜKLERE İNDİ

Nemrut Krater Gölü çevresindeki yetişkin ve yavru ayılar, piknik yapan vatandaşlardan arta kalan atıkları yerken kameralara takıldılar. Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve çeşitli kuş türlerini bünyesinde barındırıyor.



Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve el değmemiş doğasıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

AYILARLA FOTOĞRAF ÇEKİLMEK TEHLİKELİ!

Doğal güzelliği dolayısıyla ekoturizm potansiyeli yüksek olan ve bu alanda çok sayıda göçmen kuş türünün yanı sıra keklik, ördek, martı, kaya kartalı, tavşan, tilki, kurt ve ayılara rastlanıyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü çevresinde görünen 7, ancak görünmeyen pek çok ayının olduğunu söyledi. Önen, “Nemrut’ta çok uzun yıllardan beri gözlemler yapmaktayım. Gözlemlerimi kayıt altına almaktayım. Uzay, su altı ve vahşi yaşam gözlemciliği yapıyorum.

Son zamanlarda 4 tane ayı insanlar tarafından görünür oldu. Ayrıca bir anne ve iki yavru ayı da görünmekte. Anne ve yavru ayılar genellikle gece görünürdü. Son zamanlarda gündüzleri de görünür oldu. Anne ayı yavrularına bölgeyi tanıtmakta ve besin kaynaklarına ulaşmayı öğretmekte. Toplamda sık sık görünür olan 7 ayı daha çok insanların piknik yaptığı yerlere gelmektedir. Bu ayıların yanı sıra kaldereda insanlara gözükmeyen pek çok ayı var. Ayıların insanlar arasında olması bunların evcil olması anlamına gelmez. Fakat pek çok insanımız bunun farkında değiller. Ayıları beslemeye çalışıyorlar ve ayılarla fotoğraf çekmek istiyorlar. Bu da haliyle bir hayli tehlikeli bir durum olabilir” dedi.