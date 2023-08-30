Bandırma’da arazi yangını söndürüldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kırsal alanda başlayan arazi yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bandırma’da arazi yangını söndürüldü
Bandırma’da arazi yangını söndürüldü
Editör: Süleyman Daban
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İlçeye bağlı kırsal Doğruca Mahallesi mevkiinde başlayan yangın çevre arazilere sıçradı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan yangına çevredekilerin haber vermesinin ardından ilk etapta Bandırma İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile müdahale edildi. Büyüyen yangına 3 arasöz, 2 su ikmal itfaiye aracı, 1 helikopteri, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünden 1 arasöz, 1 su ikmal ve Bandırma Belediyesi’nden 2 su tankeri müdahale etti. Uzun çabalar sonrası yaklaşık 4 saatte yangın kontrol altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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