Nesli tehlike altında! Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Tunceli'de görüldü

Nesli tehlike altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan Arap tavşanı, Tunceli’nin Hozat ilçesinde görüntülendi. Arap tavşanı, kentte son zamanlarda sık sık görüntüleniyor.

Nesli tehlike altında! Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Tunceli'de görüldü
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Nesli tehlike altında bulunan ve IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, daha önce kent merkezi ve Nazımiye ilçesinde görüntülenmişti. Tavşan, bu kez de Tunceli’nin Hozat ilçesinde Vedat Aldemir isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karayolunda görüntülenen tavşan, bir süre sonra zıplayarak gözden kayboldu.

ARAP TAVŞANININ GÖRÜNÜMÜ NASIL ?

Nesli tehlike altında! Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Tunceli'de görüldü - Resim : 1

Kanguru ve fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor. Yanlış tarımsal faaliyetler nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Dünyadaki nüfusunun büyük bir kısmı Türkiye’de bulunan bu türün ömrü boyunca su içmeden yaşayabildiği düşünülüyor.

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