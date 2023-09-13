Nesli tükenen kuşlar tehlike altında

Şırnak'ta vatandaşlar tarafından doğal ortamında yaralı ve bitkin olarak 6 kuş bulundu. Türlerinin nesli tükenme tehdidi altında olan Kızıl Şahin, İshak kuşu ve ulu doğan olduğu tespit edildi. Kuşlar koruma altına alındı.

Nesli tükenen kuşlar tehlike altında

Nesli tükenmekte olan 6 kuş koruma altına alındı. Şırnak'ın Silopi ve İdil ilçelerinde vatandaşlar tarafından doğal ortamda bulunan, nesli tükenmekte olan 6 kuş bulundu.

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NESLİ TÜKENEN KUŞLAR TEHLİKE ALTINDA

Yaralı bulunan 3 Kızıl Şahin ve İshak Kuşu ile İdil ilçesinde bulunan 2 Ulu Doğanı, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, teslim aldı. Veterinerde tedavi altına alınan kuşlar, tedavileri bitince tekrar uçabilecekler. Kuşların türünü tehlikeye atanlar için ise para cezası uygulanıyor. Aracında 2 ulu doğan bulunan kişiye 70 bin 390 lira para cezası verildi.

Nesli tükenen kuşlar tehlike altında - Resim : 2

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