Nesli tükenme tehlikesinde! Sayıları artınca plaj bölgesi tahliye edildi!

Karadeniz'in batısında 15 kilometre uzunluğa sahip Kocaali sahiline renk katan kum zambakları, Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alıyor.

Temmuz-ağustos aylarında Kocaali sahilinde etkileyici manzara oluşturan kum zambakları, beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandırıyor.

Tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çeken kum zambakları, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Kocaali Belediyesince korunuyor.

KUM ZAMBAKLARI

KUM ZAMBAKLARI NEREDE YETİŞİR?

Bu kapsamda 2021'den bu yana arsa ve inşaat alanlarında bulunan yaklaşık 5 bin kök kum zambağı, yetkililerce alınarak sahil bandına yeniden dikildi.

Mevcut binlerce çiçeğin yanı sıra ilave olarak dikilen 5 bin çiçekle sahildeki kum zambaklarının sayısında bu yıl artış gözlendi.

Plaja gelen misafirler, yetkililer aracılığıyla ve sahilin farklı noktalarına yerleştirilen levhalarla uyarılırken, kum zambaklarını koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanıyor.

PLAJ BÖLGESİNDEN TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, ilçenin sahip olduğu binbir çeşit doğal güzelliklerden birisinin de sahili boydan boya süsleyen kum zambakları olduğunu söyledi.

Kum zambaklarının temmuz-ağustos aylarında sahili "beyaz gelinlik" gibi süslediğini ifade eden Acar, şu ifadeleri kullandı:

- Son 3-4 yıldır kum zambaklarını sahil bölgesi dışında, yapılaşmaya açık veya farklı çalışmalar için kullanılacak alanlardan plaj bölgesine tahliye işlemi hala devam ediyor.

Acar, başarılı faaliyetler sonucu 5 binin üzerinde kum zambağının Kocaali sahilini süslediğini belirterek, çalışmayı yürüten ekibe ve kum zambaklarını korumaya çalışan tüm ilçe halkına teşekkür etti.

Bu çiçeklerin özellikle sahillerin yaygın olarak kullanıldığı tatil zamanlarında açtığına işaret eden Acar, şu sözleri söyledi:

- Sahilin en çok kullanıldığı temmuz-ağustos döneminde buraya gelen ziyaretçilerimiz hem şaşkınlıklarını hem de memnuniyetlerini gizlemiyor. Ziyaretçilerimiz belediyemize teşekkürlerini belirterek, bu güzelliğin sahilin her noktasında yaygınlaştırılması için ellerinden gelen desteği veriyor.

Acar, 15 kilometrelik sahil şeridinde bazı yerlerde sık olan kum zambaklarını kontrollü şekilde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"KUM ZAMBAKLARINI EN FAZLA GÖRDÜĞÜMÜZ SENE BU SENE"

Kocaali Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Seda Hıdıroğlu da ilçede haziran-temmuz aylarında iki kez sel yaşanmasına rağmen kum zambaklarının zarar görmediğini söyledi.

Yıllardır yaptıkları çalışmaların bu sene daha da fazla sonuç verdiğini gördüklerini dile getiren Hıdıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

- Kum zambaklarını en fazla gördüğümüz sene bu sene. Etrafımıza baktığımızda kum zambaklarının tarlası oluşmuş durumda. Vatandaşlarımıza duyarlı davrandıkları için çok teşekkür ediyoruz.

Hıdıroğlu, Dünya Doğayı Koruma Birliğince belirlenen cezanın son güncellemeyle 244 bin 315 lira olduğuna işaret ederek, vatandaşlardan, bu nadide bitkiyi el birliğiyle gelecek nesillere ulaştırmak için korumalarını istediklerini belirtti.

Sahilde esnaflık yapan Gökmen Akça ise kum zambaklarının plaja renk kattığını belirterek, çiçeklerin dikkatle korunması ve koparılmaması gerektiğini söyledi.

Plaja gelenlerin kum zambaklarına çok ilgi gösterdiğine işaret eden Akça, şu ifadeleri kullandı:

- Sürekli fotoğraf çektiriyorlar, kokluyorlar. Bazıları evine götürmek için koparmaya çalışıyor ama bu kesinlikle yasak. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ve onları uyarıyoruz. Görüntüsü ve kokusu çok güzel.

Restoran işletmecisi Ecem Tavlı (25) ise misafirlerinin kum zambaklarının görüntüsünün ve kokusunun çok güzel olduğunu söylediğini belirterek, bu çiçeklerin el birliğiyle korunması gerektiğini söyledi.

Kum zambaklarını fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen amatör fotoğrafçı Mücahit Özde de bu eşsiz görüntüyü herkesin görmesini istediğini dile getirerek, fotoğrafçıları bu güzelliği objektiflerine yansıtmaya davet etti.