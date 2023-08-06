Veriler dudak uçuklattı! Sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyoruz

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya platformu Instagram'ın 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- Ayda Instagram'a 21 saat, WhatsApp'a 11 saat harcanıyor. Bunlar çok büyük rakamlar.

Eraslan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de nüfusun yüzde 80'inin sosyal medya ağlarında çok yoğun vakit geçirdiğini söyledi.

İNTERNETTE NE KADAR ZAMAN GEÇİRİYORUZ?

SOSYAL MEDYADA NE KADAR ZAMAN GEÇİRİYOR?

Özellikle 18 yaş üstü gençlerin yüzde 95'inin sosyal ağlarda zaman harcadığını, 60 yaş üstü bireylerde de bu oranın yüksek olduğunu ifade eden Eraslan, şu sözleri söyledi:

- Türkiye'de 40 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile Instagram ilk sırada yer alıyor, bunu WhatsApp, Twitter ve YouTube takip ediyor.

SOSYAL MEDYADA ZAMAN GEÇİRME VERİLERİ

Sosyal medyada zaman harcama bakımından dünyada Türkiye'nin 15. sırada yer aldığını dile getiren Eraslan, "Ayda Instagram'a 21 saat, WhatsApp'a 11 saat harcanıyor. Bunlar çok büyük rakamlar." değerlendirmesinde bulundu.

"DİJİTAL GÖÇ ÇOK ZOR SEYREDİYOR"

Yeni sosyal medya platformlarının da gündeme geldiğine değinen Eraslan, şunları kaydetti:

- Twitter'in karşısına yeni uygulama 'Threads' geldi ancak sönümlendi. Herkesin Threads'a geçeceği söylenirken dijital alışkanlıkları ihmal ettiler. Twitter'ın takipçileri şu anda arttı. Threads'a gidenler, tekrar geri döndü. Dijital göç çok zor seyrediyor. Yıllarca kullandığınız Twitter'ı, binlerce takipçiyi bırakıp başka bir yere göç etmek çok riskli. Dijital alışkanlıklarımız kalıcı oluyor.

Metaverse ve yapay zeka sistemlerinin sosyal medyayı da etkileyeceğini anlatan Eraslan şu ifadeleri ekledi: