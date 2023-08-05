Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı! O şehir dikkat çekti

IQ testi sonuçlarına göre Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! Zeka Testi Merkezi'ne göre açıklanan en zeki iller arasından Eskişehir ilk sırada olması ile dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki illeri neresi? İlk 10 şehirde hangi şehirler yer alıyor? Sıralama için bakınız...

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

Sıralamaya göre Eskişehir ilk sırada yer alırken Türkiye'nin en zeki illeri arasında Ankara, İzmir ilk sıralarda yer alıyor. Listenin devamı ise şöyle:

1. Eskişehir 105.20

2. Ankara 104.91

3. İzmir 104.51

4. Muğla 104.12

5. Çanakkale 104.02

6. İstanbul 104.02

7. Kocaeli 103.85

8. Balıkesir 103.59

9. Bursa 103.47

10. Kırklareli 103.38

İnternet üzerindeki otuz dakikalık bir süre içinde verilen cevaplara göre alınan puanlar ile katılımcıların illere göre de sıralaması ortaya çıkıyor.