Nevşehir Belediye Başkanı, Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın da Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu söyledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Genel Kurulu'nda "Avrupa Konseyi’nin misafirleri değil ev sahipleriyiz. Türkiye’nin Avrupa’ya ne kadar ihtiyacı varsa Avrupa’nın da en az o kadar Türkiye’ye ihtiyacı var" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı, Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın da Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu söyledi
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Genel Kurulu'nda "Avrupa Konseyi’nin misafirleri değil ev sahipleriyiz. Türkiye’nin Avrupa’ya ne kadar ihtiyacı varsa Avrupa’nın da en az o kadar Türkiye’ye ihtiyacı var" dedi.

"AVRUPA KONSEYİ’NİN MİSAFİRLERİ DEĞİL EV SAHİPLERİYİZ"

"Biz birbirimize karşı açık şeffaf ve samimi olmak zorundayız" diyen Başkan Arı, şunları kaydetti:
"Avrupa Konseyi’nin misafirleri değil ev sahipleriyiz. O günden bugüne konseyin kurulmasına vesile olan hiçbir ülke yok ki Avrupa Birliği’nin dışında olsun. Lakin Türkiye Cumhuriyeti hala kabul edilmemiştir. Siz bunu adaletli bir şekilde gereğini yapmadıktan sonra burada söylediğimiz söylenen hiçbir sözün Türkiye’de ne Halk tarafından ne de siyasetçiler tarafından ciddiye alınacağı mı zannediyorsunuz? O yüzden ülkemizin etrafında ki bu ateş çemberi, Dünya’nın Ortadoğu’nun yaşadığı bu süreçte bizim Avrupa’ya ne kadar ihtiyacımız var ise Avrupa’nın en az o kadar bize ihtiyacı var. Biz bu ikircikli tavırdan kurtulup samimi, objektif ve söylediklerimizin karşı taraf da tesir etmesini istiyorsak demokrasi de ve eşitlik de ortak noktada buluşmak zorundayız. Hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

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