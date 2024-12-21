Nevşehir'de feci kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Nevşehir-Kayseri kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, E.O'nun kullandığı 38 EN 111 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki 3 kişi ekiplerce çıkarıldı. Sağlık ekibi, D.K'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.