Nevşehir'de freni boşalan kamyon araçların arasına daldı
Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İşte o görüntüler
Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken freni boşalan İ.K. idaresindeki 68 AAL 821 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı.
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Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nevşehir'de freni boşalan kamyon araçların arasına daldı— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 5, 2023
• İşte o anlarhttps://t.co/5ngSEAbrAR pic.twitter.com/DFwDnFBfjx
Kaynak: Anadolu Ajansı
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