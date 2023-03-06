Nevşehir'de freni boşalan kamyon araçların arasına daldı

Nevşehir'de freni boşalan kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İşte o görüntüler

Nevşehir'de freni boşalan kamyon araçların arasına daldı
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Nevşehir'de freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken freni boşalan İ.K. idaresindeki 68 AAL 821 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.Kazada, kamyonun çarptığı 6 araçtaki 7 kişi yaralandı.

UCUZ ATLATILDI

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü İ.K, gözaltına alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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