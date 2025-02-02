Nevşehir'de trafik kazası! 6 kişi yaralandı

Nevşehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Nevşehir'de trafik kazası! 6 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Nevşehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.S.U. idaresindeki 34 AU 0250 plakalı otomobili ile tali yoldan caddeye çıkan sürücü bilgisi öğrenilemeyen 38 JB 230 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevre sakinlerinin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Esenyurt'ta markette yangınEsenyurt'ta markette yangınYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Nevşehir trafik kazası
Günün Manşetleri
Adana'da şiddetli deprem
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı
Trump ile Sisi arasında kritik görüşme
Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti!
Devlet Bahçeli'den teğmenlerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
AKOM'dan uyarı
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
Çok Okunanlar
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı
Otomobil tarlaya devrildi Otomobil tarlaya devrildi
Kırıkkale'de 2 araç çarpıştı Kırıkkale'de 2 araç çarpıştı
Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yendi Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yendi
Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı