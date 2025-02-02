Nevşehir'de trafik kazası! 6 kişi yaralandı

Nevşehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.S.U. idaresindeki 34 AU 0250 plakalı otomobili ile tali yoldan caddeye çıkan sürücü bilgisi öğrenilemeyen 38 JB 230 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevre sakinlerinin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.