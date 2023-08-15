Niğde'de büyük tarihi eser operasyonu! Tam 978 tarihi eser ele geçirildi
Niğde'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. 978 adet tarihi eser niteliği taşıyan nesne ele geçirildi.
Niğde'de tarihi eser operasyonu düzenlendi. Düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 978 adet tarihi eser niteliği taşıyan nesne ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Yeşilgölcük beldesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan 978 obje, 2 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 127 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# Niğde # Niğde # tarihi eser # operasyon