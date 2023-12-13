Niğde'de İçeçek Fabrikasında Çalışan 5 İşçi Zehirlendi! İkisi Hayatını Kaybetti

Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında 5 işçi zehirlendi. 2 işçi hayatını kaybetti. Ekipler, işçilerden F.S. ve U.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Niğde'de İçeçek Fabrikasında Çalışan 5 İşçi Zehirlendi! İkisi Hayatını Kaybetti

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında çalışan 5 işçi temizlik yapmak için su kazanına girdi.

İşçiler, temizlikte kullandıkları kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, işçilerden F.S. ve U.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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# Niğde # işçi
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