Niğde'de otomobil devrildi! 3 öğretmen...

Kent merkezden görev yaptıkları Yıldıztepe beldesindeki okula giden öğretmen D.O. (41) idaresindeki 51 ACE 003 plakalı otomobil, Pınarcık köyü yakınlarında devrildi.

Araçtaki öğretmenler D.O., R.Y.Ç. (30) ve G.Y.'nin (45) yaralandığı kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.