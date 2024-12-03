Niğde'de plastik çerçeve fabrikasında yangın

Niğde'de, Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'de bulunan bir plastik çerçeve üretilen fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Cahit Çelik, OSB'deki bir işletmede sabah saatlerinde yangın çıktığını, hem Bor hem de Niğde merkezdeki tüm itfaiye araçlarını buraya yönlendirdiklerini söylemişti. Çelik, "İçeride kimse yok, can kaybımız yok, yaralı yok ama gördüğünüz gibi yangının boyutu büyük. Plastik madde kullanıldığı için hem ham madde çok fazla hem de daha önce ürettikleri polietilen çerçeveler fazla. Vatandaşımıza çok geçmiş olsun diyorum. Rabbim bizi bu tür yangınlardan, afetlerden korusun." diye konuşmuştu.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.