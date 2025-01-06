Niğde'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

Niğde'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Niğde-Ankara Otoyolu Alın gişeleri oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Adana'ya gittiği öğrenilen E.D. idaresindeki 01 PM 900 plakalı yolcu otobüsü, M.J. yönetimindeki WZ 844 HL yabancı plakalı tıra çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste bulunan yolculardan Avni Öztürk, gazetecilere, kazanın uyuduğu sırada meydana geldiğini söyledi. Muavinin şoföre "yavaş, yavaş" diye bağırdığını belirten Öztürk, "Şoför panikledi, tıra çarptık. Çarpma fazla şiddetli değildi." dedi.