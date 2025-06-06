Nihal Candan yoğun bakımda: 37 kiloya düştü, kardeşinden yardım çağrısı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 2023 yılında tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde kaldığı süreçte ciddi sağlık sorunları yaşamış ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Nihal Candan yoğun bakımda: 37 kiloya düştü, kardeşinden yardım çağrısı
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Cezaevinden tahliye edildikten sonra sağlık durumu giderek kötüleşen Candan, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Nihal Candan’ın durumu ciddiyetini koruyor.

Nihal Candan’ın son durumuyla ilgili açıklama kardeşi Bahar Candan’dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahar Candan, şu ifadeleri kullandı:

“Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor. Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gence böyle iftira atıp hayatını mahvettiğiniz için vicdan azabı duyabilirsiniz.”

Bu paylaşımın ardından “Nihal Candan yoğun bakımda mı?” sorusu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kasım 2023’te tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, yaklaşık altı ay cezaevinde kaldıktan sonra sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti. Cezaevinde hızla kilo kaybeden Nihal Candan’a Anoreksiya Nervoza teşhisi konulmuş, 37 kiloya kadar düştüğü belirtilmişti.

Yoğun bakıma alınan Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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