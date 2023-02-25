Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.
İlçe merkezinde gözaltına alınan Kavak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Kavak, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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