Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe merkezinde gözaltına alınan Kavak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Kavak, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.