O bölgelere hızlı tren geliyor! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılacak olan yeni hızlı tren hattı hakkında incelemede ve açıklamada bulundu. Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabının genelinde yüzde 69 oranında bir ilerleme sağlandığını açıklayan Uraloğlu, açılış için 2025 yılını işaret etti.

O BÖLGELERE HIZLI TREN GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabının genelinde yüzde 69 ilerleme sağlandığını belirterek, etabı Kapıkule-Çerkezköy etabı çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ulaşım alanında yaptıkları yatırımlarla ülke içinde çok modlu bağlantıyı sağlamanın yanı sıra, kıtalar arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak uluslararası projeleri de hayata geçirdiklerini anlattı.

Uraloğlu, Asya ile Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olarak değerlendirilen İpek Demiryolu projesinin hayata geçmesinin, bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi kapsamında büyük titizlikle ele alınan uluslararası projelerin başında geldiğine işaret etti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın 30 Ekim 2017’de hizmete alınmasıyla bu hedefe ulaşmak için çok büyük bir adım attıklarına değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ise özellikle Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yeni bir güzergahta inşa edilerek, hem saatte 200 kilometre hız kapasitesi sağlayarak hem de hattın yük taşıma kapasitesini artırarak, ülkemizin yüksek standartlı bir demir yolu hattıyla Avrupa Birliği’ne bağlanmasını sağlayacak bir proje. Ayrıca bu hattımız Uzak Asya’dan gelen trenlerin Avrupa’ya geçişindeki ilk noktayı oluşturmasıyla İpek Demiryolu projesinin en önemli halkasını oluşturuyor.

Uraloğlu, Halkalı – Ispartakule – Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı olarak bilinen projenin toplam uzunluğunun yaklaşık 229 kilometre olduğunu söyledi.

Bu projenin 3 etaptan oluştuğuna dikkati çeken Uraloğlu, "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla, mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşmesini planlıyoruz."diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu kullandıklarını bildirdi.

Bu etapla ilgili bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

- Toprak, kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlama aşamasındayız. Toplam 1083 metre uzunluğundaki 2 viyadüğün inşasını tamamladık. 8 aç-kapa tünelinin 6’sını bitirdik, 2’sinin çalışmaları sürüyor. 32 demiryolu köprünün 25’ni, 52 alt geçidin 49’unu, 62 üstgeçitten 48’ini ve 181 menfezden 162'sini tamamlayarak, proje kapsamındaki sanat yapılarının büyük çoğunluğunu da bitirdik. Yine, bu proje kapsamında; Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasını da inşa ediyoruz. Mevcutta Çerkezköy Yük İstasyonu ve Edirne İstasyon Binaların ve çevre sahalarını düzenliyoruz. Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık ve bu etaptaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule etabında tünel açma çalışmalarının geçen yıl temmuz ayında başladığını anımsattı.

Halkalı-Ispartakule etabında 6,4 kilometre çift tüp olarak TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 aç-kapa tünel ve 1,38 kilometre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dahil 8,4 kilometre uzunlukta yeni demir yolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarının yapıldığını belirten Uraloğlu, proje kapsamında TBM giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladıklarını söyledi.

TBM kazılarının sürdüğü hat-1 tünelinde yüzde 96, hat-2 tünelinde ise yüzde 76 oranında ilerleme kaydettiklerini anlatan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

- Segment üretimlerini bitirdik. Bu hattımız tamamlandığında, Ispartakule’den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy ilçesine bağlayacak yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak ve Çerkezköy-Kapıkule hattına entegre edecektir. Böylece Türkiye'nin Avrupa sınırına bağlanan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacaktır. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabımız genelinde yüzde 69 ilerleme sağladık. Bu etabımızın çalışmalarını aynı Kapıkule-Çerkezköy etabımızın çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hattın en batı kesimindeki Çerkezköy tarafından başladık.

"Yüksek hızlı trenler ile bugüne kadar 91 milyonun üstünde yolcu taşıdık"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demir yollarını 2002 yılından itibaren başlatılan gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini vurguladı.

Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir çağ başlattıklarına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

- Demir yolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu. Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve son olarak Ankara-Sivas hızlı tren hatlarıyla devam etti. Yüksek hızlı trenler ile bugüne kadar 91 milyonun üstünde yolcu taşıdık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında, Halkalı Kapıkule Hızlı Tren hattıyla birlikte; Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatlarının yapım çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Kars-Aralık-Iğdır-Dilucu Demiryolu Projesi ve Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesinin ihalelerinin tamamlandığını ve yapımlarına en kısa zamanda başlanacağına işaret eden Uraloğlu, "Delice - Çorum - Samsun Hızlı Tren Hattı’nı da içinde bulunduğumuz ekim ayında ihale etmeyi planlıyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Demiryolu, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hattı, Eskişehir – Afyonkarahisar - Antalya Hızlı Tren Hattı, Kayseri – Aksaray – Konya - Antalya Hızlı Tren Hattı, Sivas – Çetinkaya / Çetinkaya - Malatya Hızlı Tren Hattı gibi hayata geçirmeyi planladığımız daha bir çok projemiz de mevcut. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, demir yolu hat uzunluğumuzu 28 bin kilometrenin üstüne yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir yolu Hattı projesinin Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf edilen yegane yapım projesi olduğunu anlattı.

Hem Türkiye hem de AB tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman, emek ve çaba sarf edildiğine vurgu yapan Uraloğlu, şunları söyledi:

- Hattın hizmete alınması bir kez daha hem kıtaları hem de AB ile ülkemizi birbirine bağlayacaktır. Bu hatla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük faydalar getirecektir. Aslında demir raylar üzerinde süzülen hızlı trenler insan hayatına yeni bir soluk getirmektedir. İnanıyorum ki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattımız da Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir.

Uraloğlu, konuşmasının ardından tünel içinde basın mensuplarına teknik bilgilendirme yaptı.