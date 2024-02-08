O ilçede okullar yine tatil oldu

Öğrenciler ve veliler dikkat. Kaymakamlık duyurdu, yoğun kar yağışından dolayı tatil olan okullar o ilçede okullar yine tatil oldu. İşte merak edilenler...

O ilçede okullar yine tatil oldu
O ilçede okullar yine tatil oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde ilçede okullar yine tatil oldu, duyuruyu ilçe kaymakamlığı yaptı. Van’ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İşte ayrıntılar...

OKULLAR YİNE TATİL OLDU

O ilçede okullar yine tatil oldu - Resim : 1

Çaldıran Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle kırsal mahalle okullarımıza ulaşım sağlanması noktasında sorun yaşanmaması nedeniyle 8 Şubat 2024 Perşembe günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

İki ilçede okullar tatil edildi! İşte o şehirler...İki ilçede okullar tatil edildi! İşte o şehirler...Eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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