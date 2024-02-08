O ilçede okullar yine tatil oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde ilçede okullar yine tatil oldu, duyuruyu ilçe kaymakamlığı yaptı. Van’ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İşte ayrıntılar...

OKULLAR YİNE TATİL OLDU

Çaldıran Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle kırsal mahalle okullarımıza ulaşım sağlanması noktasında sorun yaşanmaması nedeniyle 8 Şubat 2024 Perşembe günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.