O ilde denize girmek yasaklandı! Dalga ve rip akıntısı etkili oluyor

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Denizde dalga ve rip akıntısı oluştu.

O ilde denize girmek yasaklandı! Dalga ve rip akıntısı etkili oluyor
Son Güncelleme:

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle ilçelerin kaymakamlıkları denize girmeyi yasakladı. Sahillerde bayraklar kırmızıya çevrildi.

Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.

Turizmcinin yüzü gülüyor! Hedef 60 milyon turistTurizmcinin yüzü gülüyor! Hedef 60 milyon turistEkonomi
# saakrya # Deniz
Çok Okunanlar
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
Buğday fiyatları belirlendi!
Buğday fiyatları belirlendi!
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme!
İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme!
Öne Çıkanlar "Işık Yok..." | Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin Görüşmesine Dair Halil Nebiler'den Kritik Yorum! "Işık Yok..." | Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin Görüşmesine Dair Halil Nebiler'den Kritik Yorum! Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi! Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi!