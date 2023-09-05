O ilde denize girmek yasaklandı! Dalga ve rip akıntısı etkili oluyor

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle ilçelerin kaymakamlıkları denize girmeyi yasakladı. Sahillerde bayraklar kırmızıya çevrildi.

Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.