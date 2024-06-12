O ilde ekmeğe zam geldi!

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 200 gram ekmeğin 8 liraya satılması yönünde karar aldı.

Komisyonda alınan karara göre Niğde'de 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 50 kuruş daha arttırılmasına karar verildi.

Karara göre, 6 lira 50 kuruşa satılan 200 gram ekmek 8 TL oldu.

İSTANBUL'DA EKMEK FİYATI

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkarılmıştı.

ANKARA EKMEK FİYATI

Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 8 liraya yükselmişti.