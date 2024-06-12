PTT'den emekliye müjde!

PTT, posta, kargo, bankacılık ve e-ticaret gibi alanlarda ülke genelinde hizmet verirken, şimdi emekliler için özel bir indirim kampanyası sunuyor. Bakan Uraloğlu, "Emekli vatandaşlarımız, kargo gönderilerinde %20 indirim avantajından faydalanabilirler" dedi.

"Yurt içi gönderilerde %20 indirim"



2024 yılının "Emekliler Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın emeklilere yönelik indirim kampanyalarına devam ettiğini belirtti. Tren ve şehirlerarası otobüs seferlerindeki indirimlerin yanı sıra, PTT şimdi de emeklilere ayda beş pakete kadar yurt içi gönderilerde %20 indirim sağlayacak bir kampanya başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, PTT şubelerine giderek kimlik numaralarını göstermeleri yeterli olacak.