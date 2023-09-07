O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, 7 ilde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı
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Batı Anadolu'daki bazı şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

# metoroloji # sağanak # kuvvetli yağış
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