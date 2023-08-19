O olmadan fındık hasadı olmuyor! Fındık hasadının vazgeçilmezi kara lastik!

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadında üreticilerin en çok giydiği ayakkabıların başında 'kara lastik' geliyor.

O olmadan fındık hasadı olmuyor! Fındık hasadının vazgeçilmezi kara lastik!

Bazı vatandaşlar fındık hasadında kullanmak için bazı vatandaşlar ise gurbete gittikleri ülkelerde hatıra saklamak için lastik ayakkabı satın alıyor. Ordu’da fındık hasadının devam etmesi ile birlikte ile birlikte üreticiler bahçelere girerken, gerek fındık bahçelerinde kullanmak için gerekse yurt dışından gelen gurbetçiler lastik ayakkabıya rağbet gösteriyor.

O olmadan fındık hasadı olmuyor! Fındık hasadının vazgeçilmezi kara lastik! - Resim : 1

''YÖRESEL İNSANLARIMIZ ONUN KOKUSUNU DA ÖZLÜYORLAR''


Fatsa ilçesinde ayakkabıcı olan Bünyamin Davu, bazı vatandaşların il dışına çıkarken bu ayakkabıların içerisine memleketlerinin topraklarını koyup o şekilde götürdüklerini söyledi. Fındık hasat sezonunun başlamasıyla lastik ayakkabı satışlarının arttığını belirten Davu, “Eğimli arazilerde kullanılması yüzde 100 şart. Ayakların ıslanmaması ve insanların kaymasını engelliyor. Fındık hasat sezonu öncesi başlıyor ve hasat sezonu sonrasında satışlar azalıyor. Yöresel insanlarımız onun kokusunu da özlüyorlar. Uzaktan gelenler hatıra, özlem ve günü yaşamak için alıyorlar. Bölgemizin vazgeçilmezidir” dedi.


Kara lastik olarak da adlandırılan ayakkabıların ortalama fiyatının 120-200 TL lira olduğunu belirten Davu, “Önceden desenli modeller yoktu. Birkaç yıldır desenli modeller çıkıyor. Plastik olduğundan çok fazla kullanmamak ve ayağı havalandırmak gerekiyor ama bunlar olmadan da fındık toplanmıyor” diye konuştu.

O olmadan fındık hasadı olmuyor! Fındık hasadının vazgeçilmezi kara lastik! - Resim : 2

Mayasız ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapmanın püf noktalarıMayasız ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek yapmanın püf noktalarıYemek Tarifleri
# karadeniz # fındık # hasad # yöresel kıyafet
Çok Okunanlar
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için 3 doğal çözüm
Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için 3 doğal çözüm
Yediği meyve hayatını değiştirdi!
Yediği meyve hayatını değiştirdi!
Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da!
Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da!
Dibi tutan tencereyi ovalamadan parlatma tekniği! Artık çöpe atmanıza gerek yok.
Dibi tutan tencereyi ovalamadan parlatma tekniği! Artık çöpe atmanıza gerek yok.
Öne Çıkanlar "Davutoğlu ve Babacan CHP ile Dalga Geçiyor!" | Gazeteci Yazar Serdar Arseven'den Kritik CHP Tespiti "Davutoğlu ve Babacan CHP ile Dalga Geçiyor!" | Gazeteci Yazar Serdar Arseven'den Kritik CHP Tespiti Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da! Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da!