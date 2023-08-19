O olmadan fındık hasadı olmuyor! Fındık hasadının vazgeçilmezi kara lastik!

Bazı vatandaşlar fındık hasadında kullanmak için bazı vatandaşlar ise gurbete gittikleri ülkelerde hatıra saklamak için lastik ayakkabı satın alıyor. Ordu’da fındık hasadının devam etmesi ile birlikte ile birlikte üreticiler bahçelere girerken, gerek fındık bahçelerinde kullanmak için gerekse yurt dışından gelen gurbetçiler lastik ayakkabıya rağbet gösteriyor.

''YÖRESEL İNSANLARIMIZ ONUN KOKUSUNU DA ÖZLÜYORLAR''



Fatsa ilçesinde ayakkabıcı olan Bünyamin Davu, bazı vatandaşların il dışına çıkarken bu ayakkabıların içerisine memleketlerinin topraklarını koyup o şekilde götürdüklerini söyledi. Fındık hasat sezonunun başlamasıyla lastik ayakkabı satışlarının arttığını belirten Davu, “Eğimli arazilerde kullanılması yüzde 100 şart. Ayakların ıslanmaması ve insanların kaymasını engelliyor. Fındık hasat sezonu öncesi başlıyor ve hasat sezonu sonrasında satışlar azalıyor. Yöresel insanlarımız onun kokusunu da özlüyorlar. Uzaktan gelenler hatıra, özlem ve günü yaşamak için alıyorlar. Bölgemizin vazgeçilmezidir” dedi.



Kara lastik olarak da adlandırılan ayakkabıların ortalama fiyatının 120-200 TL lira olduğunu belirten Davu, “Önceden desenli modeller yoktu. Birkaç yıldır desenli modeller çıkıyor. Plastik olduğundan çok fazla kullanmamak ve ayağı havalandırmak gerekiyor ama bunlar olmadan da fındık toplanmıyor” diye konuştu.