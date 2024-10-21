O şehirde yaşayanlar dikkat: Sonik patlama olacak

Ankara Valiliği, Hürjet'in uçuşu nedeniyle ses hızı üzerinde sonik patlamaların meydana gelebileceğini duyurdu. Açıklamada Sabah saatlerinde Hürjet uçağının planlı ve kontrollü olarak kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı'nın kullanılacağı belirtildi. Valiliğin açıklamasında başkentte yaşayan vatandaşları telaşa ve korkuya kapılmaması için bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI! SONİK PATLAMASI YAŞANABİLİR

25 Nisan 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştiren Hürjet, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek. Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur ifadelerine yer verildi.

Hürjet'in uçuş saatinin 9.30 ile 10.30 arasında olduğu öğrenildi.

TUSAŞ'ın yaptığı Hürjet projesi Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere başlatıldı. Hürjet’in, Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

MİLLİ EĞİTİM UÇAĞI: HÜRJET

TUSAŞ'ın sitesinde Hürjet'le ilgili şu bilgilere yer verildi:

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur.

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.

HÜRJET’in bu özelliklerinin yanısıra;

Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması

Sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir.

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlatmıştır.