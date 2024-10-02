O ülkelere uçuşlar iptal edildi

Pegasus Havayolları, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı uçuşları iptal etti.

Mert Sagit Mert Sagit
O ülkelere uçuşlar iptal edildi
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Şirket daha önce, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Beyrut uçuşlarını da 8 Ekim'e kadar askıya almıştı. Pegasus yetkilileri, yolcuları gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceklerini ve uçuş güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.

Uçuş i̇ptalleri ve bölgedeki güvenlik endişeleri

İran ve İsrail arasındaki artan gerilimler, bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkilerken, havayolu şirketleri de güvenlik tedbirlerini artırıyor.

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