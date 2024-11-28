Oğlunu öldüren baba, mahkemede ceza almadı

Olay, 14 Kasım 2022’de Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre hemşire yardımcısı Yunus Şen, babası Şakir Şen’den uyuşturucu almak için para istedi. Parayı vermeyi reddeden baba ile oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Şen, “Hepinizi öldüreceğim” diyerek babasına saldırdı. Şakir Şen, kendisini savunmaya çalışırken oğlunun boğazını sıktı. Bilincini kaybeden Yunus Şen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Şakir Şen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasında savcı, maktulün babasına yönelik ilk eylemi gerçekleştirdiğini ve sanığın bu şartlarda suç işlediğini belirterek 24 yıla kadar hapis cezası istedi. Ancak mahkeme heyeti, sanığın haksız saldırıya karşı heyecan, korku ve telaşla kendisini savunduğunu belirterek cezaya yer olmadığına hükmetti.

Karar duruşmasında son sözleri sorulan Şakir Şen, oğlunun olay sırasında kendisine “Karını sat, bana para ver” dediğini öne sürerek beraatini talep etti. Mahkeme, sanığın meşru müdafaa hakkını kullandığı kanaatine vararak ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.