Öğrencilere müjde: Ulaşım 1 TL oldu!

Bu kapsamda, Aylık Öğrenci Abonman Kartı alan öğrenciler, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden 60 biniş için 60 TL ödeyerek yararlanabilecek. Menteşe ilçesinde daha önce uygulanan 1 TL’lik ulaşım desteği ise devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne gelen talepler doğrultusunda, ilde ikamet eden ve indirimli ulaşım hakkına sahip olan üniversite öğrencileri için Öğrenci Abonman Kart uygulaması başlatılıyor. 1 Mart 2025 itibarıyla geçerli olacak uygulamayla öğrenciler, toplu taşımada büyük bir maliyet avantajı elde edecek.

İndirimli abonman karttan yararlanmak isteyen öğrencilerin ikametlerini Muğla’ya taşımaları gerekiyor. Kartlar, ilçelerde bulunan elektronik seyahat kartı basım ve vize noktalarından temin edilebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, uygulamanın öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı ve maddi anlamda destek sağlamayı amaçladığını belirtti. Özdemir, “Öğrencilerimiz kent kart basım noktalarından 60 binişlik abonman kartlarını alabilir. Her biniş ücreti 1 TL olacak. Bu uygulamayla öğrencilerimizin bütçelerine katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Üniversite öğrencisi Merve Gedik, yeni uygulamanın bütçelerine büyük katkı sunduğunu belirterek, “Daha önce ulaşım masrafı yüzünden merkeze gitmekte zorlanıyorduk. Artık istediğimiz zaman hareket edebileceğiz” dedi.

Bir diğer öğrenci Zehra Çiçek ise “Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler için maddi açıdan çok faydalı oldu. Ulaşım için harcadığımız parayı artık başka ihtiyaçlarımıza ayırabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın bir kültür, turizm ve tarım kenti olmasının yanı sıra öğrencilerin en çok tercih ettiği şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, “Muğla’da üniversite eğitimi alan gençlerimize destek olmak için ulaşım ücretlerini 1 TL’ye indirme kararı aldık. 1 Mart itibarıyla bu uygulamayı tüm ilçelere yaygınlaştırıyoruz” dedi.