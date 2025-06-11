Öğrencileri sınıfa kilitledi, öğretmenlere silah çekti: Cezası belli oldu

İstanbul Beşiktaş’ta bir lisede öğrencileri sınıfa kilitleyip öğretmenlere silah doğrultan Serdar A. hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Serdar A.’nın 50 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Öğrencileri sınıfa kilitledi, öğretmenlere silah çekti: Cezası belli oldu
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Olay, 16 Ekim 2024’te Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Serdar A., öğrencileri sınıfa kilitleyerek müdür yardımcısı ve öğretmenlere silah doğrultmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede Serdar A.’nın ifadesine de yer verildi. Serdar A., yaklaşık 6 yıl önce anksiyete ve obsesif bozukluk tanısıyla tedavi gördüğünü ve düzenli ilaç kullandığını söyledi.

Okul müdürü ve müdür yardımcısının kendisine baskı yaptığını iddia eden Serdar A., silahı olay günü bir korsan taksiden temin ettiğini öne sürdü. Öğrencileri sınıfa kilitlemesini ise “onlara zarar gelmesin diye yaptım” diyerek savundu. Olay anında dışarı çıktığını, kendisine zarar vermeyi düşündüğünü ve rastgele ateş etmeye başladığını anlattı. Kantincinin müdahalesiyle silahın elinden alındığını söyledi.

İddianamede, Serdar A. hakkında iki kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, panik yaratacak şekilde silahla ateş etme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplamda 50 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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