Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi! Muş'ta feci kaza

Muş'un Malazgirt ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Öğretmenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi! Muş'ta feci kaza
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Muş'un Malazgirt ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Malazgirt-Ahlat kara yolunun Sarıdavut köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Medeni Ağalar idaresindeki öğretmenleri taşıyan minibüs, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 8 öğretmen, ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya hastanede yaralıları ziyaret etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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