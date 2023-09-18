Okul servis araçlarına denetimler sürüyor! Ekipler İstanbul'da sahaya indi

İstanbul'da okul servis araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri bu kez de okul servis araçlarını denetledi, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sivil trafik polisleri, İstanbul'un birçok ilçesinde oluşturulan kontrol noktalarında okul servis araçlarını durdurdu.

Araçların trafik belgeleri kontrol edildi, yolcu kapasitesi aşımı ve emniyet kemeri takılmasına yönelik denetimler yapıldı. Güvenlik güçleri öğrencilerin emniyet kemerlerini takması konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimler sonucunda servis sürücülerine emniyet kemeri takılmadığı, aynı koltukta birden fazla yolcu taşındığı gerekçesiyle para cezası kesildi.