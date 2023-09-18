Okul servis araçlarına denetimler sürüyor! Ekipler İstanbul'da sahaya indi

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte emniyet güçleri okul önlerindeki denetimlerini sıkılaştırdı. Polis ekipleri İstanbul'da okul servis araçlarına yönelik emniyet kemeri ve kapasite aşımı denetimleri yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Okul servis araçlarına denetimler sürüyor! Ekipler İstanbul'da sahaya indi

İstanbul'da okul servis araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri bu kez de okul servis araçlarını denetledi, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sivil trafik polisleri, İstanbul'un birçok ilçesinde oluşturulan kontrol noktalarında okul servis araçlarını durdurdu.

Araçların trafik belgeleri kontrol edildi, yolcu kapasitesi aşımı ve emniyet kemeri takılmasına yönelik denetimler yapıldı. Güvenlik güçleri öğrencilerin emniyet kemerlerini takması konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimler sonucunda servis sürücülerine emniyet kemeri takılmadığı, aynı koltukta birden fazla yolcu taşındığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

Emir Can İğrek'in "Can Dostum" şarkısını yazdığı Onur Can Özcan'ın acı dolu hikayesi! Onur Can Özcan kimdir?Emir Can İğrek'in "Can Dostum" şarkısını yazdığı Onur Can Özcan'ın acı dolu hikayesi! Onur Can Özcan kimdir?Kimdir?
# istanbul # Denetim # okul servisleri
Çok Okunanlar
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
18 Eylül günü hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler...
18 Eylül günü hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler...
Öne Çıkanlar YouTube ve Oyunlarda LGBT Dayatması Nasıl Önlenir? [SERTAÇ GÜNGÖR] YouTube ve Oyunlarda LGBT Dayatması Nasıl Önlenir? [SERTAÇ GÜNGÖR] İstanbul'da maymun katliamı yapıldığını biliyor musunuz? Dar ağacı kurulmayan ağaç kalmamış! İstanbul'da maymun katliamı yapıldığını biliyor musunuz? Dar ağacı kurulmayan ağaç kalmamış!