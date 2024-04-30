Okuldan atılınca müdürünü bıçakladı

Olay, Diyarbakır'da yaşandı. 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç’u 2 yerinden bıçakladı.

Okuldan atılınca müdürünü bıçakladı
Editör: Yağmur Biçen
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B.A.Y. ile atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında B.A.Y., Hüseyin Oruç’u 2 yerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oruç, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalçasından ve bacağından yaralanan okul müdürü Hüseyin Oruç’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, B.A.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada yaralamadan birçok suç kaydı bulunan B.A.Y.’nin okul müdürü Hüseyin Oruç’u daha önce de tehdit ettiği ortaya çıktı. 

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# Diyarbakır # bıçaklı yaralama # okul müdürü # lise öğrencisi
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