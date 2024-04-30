Okuldan atılınca müdürünü bıçakladı

B.A.Y. ile atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında B.A.Y., Hüseyin Oruç’u 2 yerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oruç, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalçasından ve bacağından yaralanan okul müdürü Hüseyin Oruç’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, B.A.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada yaralamadan birçok suç kaydı bulunan B.A.Y.’nin okul müdürü Hüseyin Oruç’u daha önce de tehdit ettiği ortaya çıktı.