Okumasını istemediği kız kardeşinin 5 öğretmenini darp etti!

Adana’da, kız kardeşinin okumasını istemediği gerekçesiyle ortaokul basarak 5 öğretmeni darbeden Berat Z., 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Okumasını istemediği kız kardeşinin 5 öğretmenini darp etti!
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Olay, 12 Ekim 2023’te Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda meydana geldi. Berat Z., iddiaya göre, eğitim gören kız kardeşini okuldan alıp eve götürmek amacıyla sınıfını bastı. Kız kardeşini zorla götürmeye çalışan Berat Z.’ye öğretmenler engel olmaya çalıştı. Bu sırada Berat Z., 5 öğretmeni darbederek yaraladı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Berat Z., ifadesinde kız kardeşinin okula gitmesine karşı olduğunu ve bu nedenle sınıfa müdahale ettiğini söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, davaya müdahil olarak Türk Ceza Kanunu’nun ‘Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ (TCK 112), ‘İş yeri dokunulmazlığının ihlali’ (TCK 116) ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ (TCK 265) suçlarının işlendiğini belirtti.

20 Ocak’ta Adana 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Berat Z. toplamda 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

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