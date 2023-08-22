Oltu Toprakkale Mahallesi Sulama Göleti tamamlandı! Gölet sayesinde kıraç araziler sulanacak

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Toprakkale Mahallesi'nde 10 bin dönüm kıraç araziyi sulayacak olan göletin yapımında son aşamaya gelindi.

Oltu Toprakkale Mahallesi Sulama Göleti tamamlandı! Gölet sayesinde kıraç araziler sulanacak
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Ocak ayında başladıkları Toprakkale Mahallesi Sulama Göleti tamamlandı. Gölet sayesinde kıraç araziler sulanacak, köy deresinden su eksilmeyecek.

Oltu Toprakkale Mahallesi Sulama Göleti tamamlandı! Gölet sayesinde kıraç araziler sulanacak - Resim : 1

''BUNDAN SONRA HİÇBİR ARAZİMİZ SUSUZ KALMAYACAKTIR!''

Oltu Toprakkale Mahalle Muhtarı Gani Eken, “Bu gölet Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen tarafından yapıldı. Şu an göletimiz bitmiş durumda. Ayrıca boru projemiz de yapıldı. Bundan sonra hiçbir arazimiz susuz kalmayacaktır. Yıllardır su ulaşmayan arazilerimize boru sistemi ile su anında ulaşacaktır. Buradan gurbetteki köylülerime sesleniyorum, gelip arazilerini ekip biçebilirler. Bu gölet sayesinde köyümüz çok daha güzel olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Oltu Toprakkale Mahallesi Sulama Göleti tamamlandı! Gölet sayesinde kıraç araziler sulanacak - Resim : 2

Oltu Toprakkale Mahallesi Sulama Göleti tamamlandı! Gölet sayesinde kıraç araziler sulanacak - Resim : 3

Oltu Toprakkale Mahallesi Sulama Göleti tamamlandı! Gölet sayesinde kıraç araziler sulanacak - Resim : 4

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