Ömrü 15 gün, onu koparmanın bedeli 557 bin lira!

Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Cehrilik bölgesinde doğal olarak yetişen bu nadide çiçek, hem görsel şölen sunuyor hem de arılar için önemli bir polen kaynağı olarak ekosisteme katkı sağlıyor.

Şakayıkgiller familyasına ait olan ve doğal antioksidan bileşikler içeren Cehrilik Lalesi, yılda yalnızca bir kez çiçek açıyor. Açtıktan sonra ise yalnızca 15 gün gibi kısa bir süre doğada kalabiliyor. Bu nedenle çok sayıda vatandaş, bu eşsiz güzelliği yerinde görmek için bölgeye akın ediyor.

Ancak Cehrilik Lalesi’nin koparılması yasak. Çünkü bu türün korunması, biyolojik çeşitliliğin devamı için büyük önem taşıyor. Çevre Kanunu kapsamında endemik türlerin zarar görmesi durumunda 557 bin 212 lira idari para cezası uygulanabiliyor.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar da bilinçsiz koparma olaylarına karşı uyarıda bulundu. Ailesiyle birlikte çiçekleri görmek için gelen Ramazan Alkan, “İç Anadolu Bölgesi’nde sadece Yozgat’ta yetişiyor. Çok güzel bir görüntüsü var ama ne yazık ki bazı insanlar bilinçsizce koparıyor. Bu çiçekler dalında güzel, dokunmadan izlemeliyiz” dedi.

Sorgun’dan gelen Fatih Alkan ise, “Sadece 15 günlük bir ömrü olduğu için ailece gelip görmek istedik. Görmek isteyenlerin kısa sürede buraya gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cehrilik Lalesi’nin nadirliğine dikkat çeken bir diğer ziyaretçi Murat Kaya da, “Yozgat’a özgü endemik bir çiçek. Mayıs ayında açıyor. Biz de merak ettik, gelip gördük. Herkesi bu eşsiz çiçeği görmek üzere buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

Yalnızca Yozgat’ın iklim koşullarında yetişen Cehrilik Lalesi, sahip olduğu ağrı kesici etkiler ve antioksidan özelliği nedeniyle bilimsel araştırmalara da konu oluyor. Yerel halk ve yetkililer, bu türün korunması için farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.